Mark van Bommel: "Als speler had ik hier goed gepast, ik wil die Hel van Deurne Noord beleven"

Na PSV en Wolfsburg is Mark van Bommel met Antwerp aan zijn derde avontuur als T1 toe. De oud-voetballer van onder meer Barcelona, Bayern München en AC Milan werd dinsdag officieel voorgesteld door de Great Old. Van Bommel nam uitgebreid de tijd om het onder meer over Marc Overmars te hebben.

Dat technisch directeur Marc Overmars de eerste contacten met Mark van Bommel legde, hoeft niet te verbazen. Al wilde Van Bommel niet gezegd hebben dat het dankzij zijn voormalige ploegmaat bij Oranje is dat hij in Deurne Noord beland is. "Ik weet niet of ik anders gevraagd zou zijn. Ik ben heel blij dat Marc me gevraagd heeft voor deze job. Ik speelde nog samen met Marc bij Oranje en daarna hebben we steeds contact blijven houden. Hij was er zelfs bij tijdens mijn afscheidswedstrijd. Al is het heus niet omdat hij mij kent dat ik hier nu zit."

"Voor mij als coach is het prettig iemand boven me te hebben die vertrouwen geeft en rustig is. Het is heel belangrijk om de rust te bewaren als je enkele wedstrijden verliest. We hebben het plan goed doorgesproken, alles is heel duidelijk. Maar zoiets heeft tijd nodig, het zal met vallen en opstaan zijn. Ik wil het anders doen dan mijn voorganger", aldus Van Bommel.

Uiteraard werd er ook gevraagd naar de manier waarop Marc Overmars moest vertrekken bij Ajax. "We hebben daarover gepraat", geeft Van Bommel aan. "Maar kijk, het is privé. Het is een heel aparte situatie, maar dat betekent niet dat je niet meer kan samenwerken."

Dominant voetbal

Laat ons het dan toch maar over voetbal hebben. Over de manier waarop Van Bommel wil gaan voetballen met Antwerp, bijvoorbeeld. "We willen Nederlands voetbal spelen: dat betekent de bal willen hebben, dominant voetballen. Bij balverlies moet het doel zijn om de bal zo snel mogelijk te heroveren. Daarbij hoort een goede mentaliteit en karakter, iets wat past bij deze club. Dit is een heel fanatieke club, daar moet onze manier van voetballen op gestoeld zijn. Ik denk dat ik als speler goed had gepast. Ik hoor dat het hier weleens de Hel van Deurne Noord wordt genoemd! Wel, het zou mooi zijn als we dit elke match kunnen beleven."