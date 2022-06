Mark van Bommel steekt ambitie niet weg, maar: "Antwerp is nog lang niet op het niveau om elk jaar voor de prijzen mee te spelen"

Onder grote belangstelling werd kersvers Antwerp-coach Mark van Bommel officieel voorgesteld op de Bosuil. De 45-jarige Nederlander ging geen onderwerp uit de weg en maakte een erg gretig indruk.

Antwerp moest vorig seizoen vrede nemen met de vierde plaats. Meer nog dan dat resultaat, bleven de fans wat betreft het geleverde spel al te vaak op hun honger zitten. Mark van Bommel beseft dat de de lat ligt in Deurne Noord, alweer een stukje hoger dan ze vorig seizoen lag. "We willen winnen. Vorig jaar was het de vierde plek en nu is het niet zo dat we plots favoriet zijn voor de titel. Dat is Club Brugge, maar het is niet zo dat de favoriet altijd kampioen wordt."

"Ook wij willen daar naartoe, maar we zullen zien hoe snel dat gaat. Binnen vier weken moeten we er al staan, met een reeks wedstrijden op donderdag en zondag. Ik heb eens nageteld: als we de drie voorrondes van de Conference League overleven en de poulefase bereiken, dan zullen we voor de start van het WK al dertig wedstrijden in de benen hebben. Dat is gigantisch veel."

De Nederlandse coach beseft dat er veel verwacht wordt van Antwerp. Tegelijkertijd weet Van Bommel als geen ander dat Antwerp nog geen gevestigde waarde is aan de top van het Belgische voetbal. "Dit is een heel ambitieuze club, je voelt aan alles dat hier iets staat te gebeuren. Maar het is nog een club in opbouw, helemaal anders dan de clubs waar ik zelf heb gevoetbald. We zijn nog lang niet op het niveau dat we elk jaar meespelen voor de prijzen, maar daar willen we snel naartoe."

Op dit moment vertoeft Mark van Bommel nog op hotel, maar het is de bedoeling om een woonst te zoeken in het Antwerpse. "Toch om op zijn minst een paar nachten per week in Antwerpen door te brengen. Met de auto ben ik nu meer dan een uur onderweg... jullie kennen het wel hé, die Antwerpse Ring... Die tijd kan ik wel op een betere manier invullen", knipoogt Van Bommel.