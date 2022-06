Belangrijke eigenschap bij Carl Hoefkens: "Dat kan van pas komen"

Club Brugge bombardeerde Carl Hoefkens van assistent naar hoofdtrainer.

Voor veel buitenstaanders een wilde gok, maar Carl Hoefkens ziet het niet zo omdat hij al jaren bij de ploeg meedraait en weet waarover het gaat.

Volgens analist Johan Boskamp verdient de keuze van blauwzwart het nodige respect, maar is het hoe dan ook een risico. “Hij heeft nog geen ervaring met zelf knopen doorhakken en is het ook niet gewend om vol in de schijnwerpers te staan”, zegt Boskamp aan Het Belang van Limburg.

“Ik heb Carl nog als speler gehad bij Stoke City. Die gast was toen al bezeten door het spelletje. Hij was ook goed in het beïnvloeden van de supporters. Ging altijd als eerste naar de spionkop om ze te groeten. Dat kan van pas komen, want een goede relatie hebben met de fans is nog belangrijker als trainer.”