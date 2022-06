Jonge middenvelder neemt (voorlopig) afscheid van België: "Alle Belgische topclubs hebben geïnformeerd, vooral Gent is concreet"

Na twee seizoenen kwam er een einde aan de uitleenbeurt van Ismaila Coulibaly (21) aan Beerschot. De jonge Malinees keerde terug naar Sheffield United, waar hij nog een jaar onder contract ligt.

In zijn eerste seizoen bij de Ratten liet de middenvelder fraaie dingen zien. Vorig jaar liep het heel wat minder vlot voor Coulibaly, die ter zijner verdediging wel af te rekenen had met enkele blessures.

"De eerste twee maanden in 1A waren geweldig, het voorbije seizoen was door omstandigheden heel wat minder. Maar ik hou van Beerschot: dankzij deze club heb ik me kunnen tonen in Europa. Ik beschouw mijn ploegmaats niet als collega's, maar als echte vrienden. Het was een emotioneel afscheid", geeft hij aan in GVA.

Isma keerde deze week terug naar Sheffield United, al is het maar de vraag of er daar nog een toekomst voor hem is. Tot ergernis van Coulibaly zelf, die graag snel weet waar hij aan toe is. "Ik wil niet aan het lijntje gehouden worden en vraag gewoon om wat meer duidelijkheid. Ik mis hier het respect dat ik bij Beerschot wel kreeg. Het is hier killer en zakelijker."

De Malinese marathonman gaf overigens te kennen dat heel wat Belgische clubs hem volgen. "Zowat alle Belgische topclubs hebben al geïnformeerd bij mijn makelaar. Vooral AA Gent is heel concreet, maar Sheffield houdt voorlopig de boot af. Dat vind ik jammer."