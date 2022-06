Jupiler Pro League-teams spelen heel wat oefenwedstrijden deze week, dit is het overzicht! (met uitslagen)

De meeste clubs in de Jupiler Pro League zijn ondertussen volop begonnen met trainen. En dus volgen binnenkort ook heel wat oefenwedstrijden. Wat staat er deze week allemaal op het programma? We lijsten het even voor u op.

Heel wat wedstrijden staan er op het programma deze week. Opgelet: daarbij zijn er ook een aantal wedstrijden achter gesloten deuren. Bovendien wordt zelden gespeeld op het veld van een eersteklasser. Er zijn soms wedstrijden op velden in de buurt, of op oefenterreinen. Woensdag 22 juni KRC Harelbeke - Zulte Waregem 0-3 Donderdag 23 juni OH Leuven - Club Luik 3-1

CS Entinté Manageoise - Standard 1-4 Vrijdag 24 juni KVC Westerlo - KAA Gent 6-2

SV Harelbeke - KV Oostende 5-3 Zaterdag 25 juni Antwerp - Hoogstraten 9-0

AS Monaco - Cercle Brugge 1-0

Charleroi - Racing Lëtzebuerg 3-1

Club Brugge - Thes Sport 3-0

Eendracht Termien - KRC Genk 0-4

KV Kortrijk - KV Mechelen 3-1

Torhout - Oostende 1-3

Wiltz - Seraing 1-2

Sparta Petegem - Zulte Waregem 0-7

Anderlecht - STVV 0-1 Ontbrekende wedstrijden? Laat het ons weten in de reacties en we doen het nodige!