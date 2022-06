Voormalig talent Anderlecht vindt nieuwe uitdaging in Tweede Amateur

Nathan Kabasele zal vanaf komend seizoen opnieuw in België spelen. De inmiddels 28-jarige spits zat al een half jaar zonder club na een gefaald avontuur in DR Congo.

Voormalig jeugdtalent van RSC Anderlecht Nathan Kabasele zal vanaf volgend seizoen opnieuw in België voetballen. De inmiddels 28-jarige Brusselaar zal aan de slag gaan bij KVK Westhoek. Kabasele is de neef van Dieumerci Mbokani en zal dus volgend jaar in Tweede Amateur gaan spelen bij de ploeg uit Ieper. Vorig jaar eindigde KVK Westhoek op de dertiende plek in het klassement.

Kabasele speelde in zijn carrière voor Anderlecht, KVC Westerlo, Torino, De Graafschap, Moeskroen, Gazisehir, Union Sint-Gillis, FC Voluntari, Al-Diwaniya en AS Vita Club. Bij AS Vita Club viel de Belgische spits op 1 januari dus zonder contract. Na vier jaar keert hij dus terug naar zijn thuisland, België.