Dylan Mbayo van KV Kortrijk toont zich ambitieus: "Zelfs Play-off 1 halen is mogelijk"

Dylan Mbayo begint aan zijn tweede seizoen bij KV Kortrijk. De aanvaller toont zich direct ambitieus.

Het Nieuwsblad sprak met Dylan Mbayo die vorig seizoen ontbolsterde bij KV Kortrijk. De winger toont zich heel ambitieus: “Ik geef toe dat ik nu over meer zelfvertrouwen beschik dan afgelopen seizoen. Iedereen begint opnieuw vanaf nul. Ik wil meteen bewijzen dat ik een plek in het basiselftal verdien. Natuurlijk is scoren en assists leveren goed voor mijn persoonlijke statistieken, maar ik wil vooral dat het team goed presteert. De groep hangt goed samen en waarom zou een plekje in de top acht dan niet lukken? Zelf Play-off 1 halen is mogelijk.”

Vorig seizoen kwam Mbayo in 28 wedstrijden tot twee doelpunten en één assist.