Vincent Kompany heeft zijn gewilde aanvaller beet: "Muleka tekent voor vier jaar bij Burnley"

Er was al langer sprake van en weldra moet de officiële bevestiging volgen: Jackson Muleka (Standard) wordt de nieuwe spits van Burnley. De Congolees kan zijn handtekening zetten onder een contract van vier seizoenen.

La Dernière Heure laat weten dat er een akkoord werd gevonden. Burnley betaalt vier miljoen (+bonussen) voor Jackson Muleka (22). Volgens de Waalse krant bedong ook Standard ook 25% op de meerwaarde bij de volgende transfer van Muleka. Daar staat tegenover dat de Rouches 50% van de door Burnley transfersom moet afstaan aan TP Mazembe.

Muleka zet zijn handtekening onder een contract van vier seizoenen bij Burnley. Na de medische en fysieke testen zal de Congolees nog even geduld moeten tonen totdat zijn werkvisum in orde geraakt.

Muleka belandde in 2020 bij Standard. Na nieuwjaar werd hij uitgeleend aan Kasimpasa. De spits maakte met twaalf doelpunten en vijf assists furore in de Turkse hoogste klasse. De Congolese international droeg 54 keer het shirt van de Rouches en was daarin goed voor vijftien goals en vier assists.