🎥 Nieuw verlies voor Standard in een oefenpot

Deze zaterdag heeft Standard Luik zijn derde vriendschappelijke wedstrijd van zijn voorbereiding tegen RWDM gespeeld. Mehdi Carcela zat zaterdag op de tribune om zijn voormalige ploeggenoten te bezoeken.

Na een overwinning in Manage (1-4), slaagde Standard er deze week niet in een vervolg te geven tegen Sint-Truiden. Ze verloren thuis tegen de Kanaries (0-2). Dit weekend moesten ze weer op het goede spoor komen tegen RWDM.

Dussenne, die afgelopen woensdag ziek was, zat deze zaterdag weer in de ploeg. Van Damme en Boljevic waren echter afwezig (spierpijn). Evenals Shamir (terug) en Laifis (onlangs voor de tweede maal vader geworden).

Geen 4-3-3 vandaag, maar een 4-4-2 met Avenatti en Emond samen opgesteld in de voorste linie. Emond opende de score met een prachtig schot in het strafschopgebied, 1-0. RWDM maakte kort voor de pauze gelijk. Hazard omspeelde Pavlovic om dan Ephestion te bedienen die Bodart verschalkte, 1-1. Vorogovskiy stuurde vervolgens Botella door op doel en hij versloeg Bodart, 1-2.

In de tweede helft hadden beide teams de grootste moeite om snel te spelen. Deila stelde kort na het uur een tweede elftal op, maar de thuisploeg kwam niet meer terug in de wedstrijd. In de tweede helft was er weinig om voor te spelen.

Tweede nederlaag op rij voor Standard in een vriendschappelijke wedstrijd. De Luikse ploeg vertrekt volgende maandag naar een trainingskamp in het Nederlandse Garderen.