'Liefst zes(!) teams uit Jupiler Pro League informeerden al naar zelfde verdediger'

Het is nu officieel juli en dus zijn een flink aantal spelers transfervrij op te pikken. Daarbij komen Belgische teams dan ook al eens in elkaars vaarwater terecht.

Na een seizoen waarin hij titularis was in de hoogste klasse van Turkije, is Fatih Kurucuk een van die spelers waarmee zaakjes kunnen worden gedaan.

Zijn club Hatayspor heeft financiële problemen en kon daardoor de 24-jarige centrale verdediger geen nieuw contract geven.

Zes teams

Kortrijk en Zulte Waregem waren er enkele weken geleden als eerste bij om te informeren naar de boomlange speler, ook Mechelen liet zijn interesse (even) blijken.

Ondertussen zijn er met Union, Cercle Brugge en OH Leuven al zes Belgische clubs in hem geïnteresseerd. Of en naar welke Belgische ploeg hij zal komen? Dat is onduidelijk.