Union vindt alweer een onbekende naam en nadert deal met FC Emmen

Union is niet van plan om het geld door deuren en ramen naar buiten te smijten en zoekt versterkingen waarop een meerwaarde gecreëerd kan worden. Daarbij komen ze dus uit bij een aantal namen die niet zo bekend zijn. Oussama El Azzouzi bijvoorbeeld.

El Azzouzi is een 21-jarige defensieve middenvelder van de Nederlandse tweedeklasser FC Emmen. Volgens Het Nieuwsblad is een akkoord in de maak over een definitieve transfer.

Vorig seizoen speelde hij 34 competitiematchen voor de tweedeklasser waarin hij één keer scoorde en vier assists gaf. Hij zou een mogelijke vervanger voor Casper Nielsen kunnen worden. De Deen wil immers niet meer spelen voor Union en heeft heel wat belangstellig opgewekt.