'Antwerp blijft dromen en laat oog vallen op nieuwe, peperdure speler Bayern München'

Op Den Bosuil wordt er dezer dagen hard gewerkt en ook een beetje gedroomd. Van titels en goede resultaten. En met Van Bommel en Overmars zijn er alvast mensen met contacten bij grote clubs.

Nadat Antwerp de voorbije weken al stuntte met Christopher Scott van Bayern München en Vincent Janssen, wil het nu opnieuw shoppen bij Bayern München.

Het heeft er Omar Richards op het oog, een 24-jarige linksachter. Maar hem aankopen zal niet lukken, zo weet Het Nieuwsblad.

12 miljoen euro

De vraagprijs is namelijk 12 miljoen euro. Als The Great Old hem erbij wil, dan zullen ze naar een andere, creatievere oplossing moeten gaan zoeken.

De Brit ligt nog tot 2025 onder contract, afgelopen jaar speelde hij zeventien keer bij de hoofdmacht van Bayern.