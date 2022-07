Officieel: Union heeft man van acht miljoen euro beet

Union ziet met Deniz Undav een topspits naar Brighton & Hove Albion trekken, maar ook aan inkomende zijde worden zaakjes gedaan.

Het lag al even in de pijplijn, maar Simon Adingra is nu ook officieel een speler van Union SG. Hij wordt een jaartje geleend van Brighton & Hove Albion.

De 20-jarige Ivoriaan werd onlangs gekocht door Brighton & Hove Albion van het Deense Nordsjaelland voor liefst acht miljoen euro.

Bij Brighton zou hij mogelijk nog niet meteen op speelminuten moeten rekenen, waardoor een uitleenbeurt aan Union de meest logische eerste stap was. Bij Nordsjaelland was hij in 37 matchen goed voor 16 goals en 5 assists.