OH Leuven gaat hard: flankaanvaller weggekaapt voor neus Standard, man van 6 miljoen en stevige spits op komst

OH Leuven heeft zich al flink versterkt, maar blijft de markten afspeuren dezer dagen. Daarbij komen ze ook uit bij een aantal indrukwekkende namen.

De Leuvenaars hebben met Ewoud Pletinckx, Joren Dom en Raphael Holzhauser al een aantal flinke aanwinsten te strikken.

Nu zijn er nog een paar nieuwkomers op weg. Jon Dagur Thorsteinsson is zo goed als zeker de nieuwe flankaanvaller.

Mendyl & Elisor

En met Hamza Mendyl is er ook een nieuwe linksachter, die deze week zal worden voorgesteld. Hij komt over van Schalke, dat hem in 2018 kocht bij Lille.

Simon Elisor werd vorig jaar nog uitgeleend van Ajaccio aan derdeklasser Villefranches, waar hij achttien keer scoorde. Nu zou hij volgens La Gazzetta dello Sport op weg zijn naar OH Leuven.