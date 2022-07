Vrancken werd gewaarschuwd voor Genkse kleedkamer, maar heeft een andere mening na twee weken

Wouter Vrancken heeft na twee weken wel al een eerste beoordeling kunnen maken over zijn groep. Hij was gewaarschuwd voor een kleedkamer die als los zand aan elkaar hing, maar daar heeft hij een andere mening over.

“Ik was gewaarschuwd in welke groep ik zou terechtkomen, maar zowel ik als mijn andere stafleden hebben er niets op aan te merken. De cohesie is er. Er zijn geen groepjes van nationaliteiten", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik vind dat de negatieve uitstraling overroepen is. Vorig seizoen zijn er bepaalde dingen gezegd over het fysieke en tactische niveau, maar ik heb er op dit moment geen problemen mee."

Vrancken beseft ook dat de voorbereiding daarop moet afgestemd worden. "Op fysiek vlak is nog niet iedereen top, maar daar werken we elke dag hard aan. Ook op tactisch vlak denken ze mee en tonen ze hoe bereidwillig ze zijn. Als coach kan je niet meer vragen. Het enige wat nu nog moet volgen zijn de resultaten in de competitie om te kunnen spreken van succesbeleving en het geloof in eigen kunnen helemaal op te krikken.”