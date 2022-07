Ervaren middenvelder nog steeds zonder club nadat onderhandelingen met twee 1A-clubs spaak liepen: "Leuk is dit niet"

Terwijl zijn collega's zich momenteel op oefenstages klaarstomen voor de start van een lang seizoen, onderhoudt Jens Cools (31) in zijn eentje zijn conditie. De ervaren middenvelder is een vrije speler nadat zijn contract bij Eupen onlangs afliep.

In drie seizoenen tijd droeg Jens Cools 77 keer het shirt van de Panda's. Na drie jaar was het tijd om andere oorden op te zoeken, maar die zoektocht loopt minder vlot dan gepland. "Ik had veel liever al onderdak gevonden. En eerlijk gezegd had ik ook gedacht dat het veel makkelijker zou zijn om een club te vinden. Ik ben de afgelopen drie seizoenen onbetwist titularis geweest bij Eupen en in al die tijd was ik nauwelijks geblesseerd. Ach, er komt nog wel wat uit de bus", vertelt Jens Cools aan Voetbalkrant.com.

Westerlo en Kortrijk

Nochtans zag het er lang goed uit voor Jens Cools, die meer dan 200 wedstrijden in onze hoogste klasse op de teller heeft staan. Een terugkeer naar Westerlo stond in de sterren geschreven, maar finaal kwam het niet tot een akkoord. "Er was de voorbije weken al wel wat interesse. Vooral Westerlo was erg concreet. Onze eerste contacten dateren al van januari. De onderhandelingen waren al best ver gevorderd, toen het plots nog spaak liep op onverklaarbare wijze. Erg vreemd. Ook met Kortrijk zat ik rond de tafel, maar dat draaide uiteindelijk op niets uit", aldus Cools.

Discipline

En zo onderhoudt Jens Cools dezer dagen individueel zijn conditie. Een noodzakelijk kwaad, beseft de fysiek sterke middenvelder. "Ik heb nooit eerder in deze situatie gezeten. Het maakt me wel wat zenuwachtig, maar ik geloof zeker in een goede afloop. Gelukkig heb ik de zelfdiscipline om dagelijks twee keer te trainen, al blijft het moeilijk om een groepsessie te simuleren. Leuk is deze situatie niet, want als voetballer wil je samen met je vrienden en collega's op dat veld staan. Ik moet nu even door deze zure appel bijten, maar dat komt wel goed."

Met een dochtertje van amper vijf maanden oud verkiest Cools een club binnen de landsgrenzen. Anderzijds houdt de Kempenaar goede herinneringen over aan zijn Cypriotisch avontuur. In het seizoen '18-'19 was Cools aan de slag bij Pafos. "In eerste instantie was het doel om sowieso in België te blijven. Nu dat toch niet zo evident blijkt, bekijken we ook of er in het buitenland iets mogelijk is. Mijn dochter is nog niet schoolplichtig, wat een groot voordeel is", besluit Jens Cools.