Argentijnse verdediger van Boca Juniors onderweg naar Antwerp

Volgens Het Nieuwsblad staat Antwerp op het punt een nieuwe verdediger binnen te halen. Het gaat om Gaston Avila, een Argentijnse linksback die voor topclub Boca Juniors speelt.

De 20-jarige Avila heeft al 47 profmatchen op zijn teller staan en is ook Argentijns jeugdinternational. Antwerp gaat wel nog in de portefeuille moeten tasten, want hij heeft nog een contract tot 2024 bij Boca. Zijn marktwaarde ligt rond de vijf miljoen euro.