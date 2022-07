"Is Toby Alderweireld wel de geknipte aanwinst voor Antwerp?" Nainggolan: "Heel goeie speler, maar..."

De naam van Toby Alderweireld wordt hoe langer hoe meer genoemd in Deurne-Noord. Toch is de ervaren rot niet van de partij op de oefenstage van Antwerp, in Oostenrijk. In gesprek met Gazet van Antwerpen liet Radja Nainggolan zich uit over zijn voormalige (en toekomstige?) ploeggenoot.

"Ik was hem eens tegen het lijf gelopen, maar toen waren ze nog in bespreking. Alle partijen zijn blijkbaar positief. Maar dat Toby hier nu nog niet is, is niet zo positief", grijnst Nainggolan.

Met zijn schat aan ervaring moet Alderweireld voor een enorme kwaliteitsinjectie in de Antwerpse defensie kunnen zorgen. Nainggolan twijfelt echter en stelt zich vragen of zijn voormalige collega bij de Rode Duivels is wat zijn ploeg nodig heeft.

"Toby is een goeie speler, maar... Met Engels hebben we al iemand met zo'n profiel. Hij is groot, technisch sterk en leest het spel goed. Jammer dat hij vorig seizoen vaak geblesseerd was. Ik vind dat we hem moeten houden", aldus Nainggolan.