'Issa Kaboré (ex-KV Mechelen) op weg naar Premier League'

In 2019 belandde een jonge Burkinees Achter de Kazerne. Amper een jaar later betaalde grootmacht Manchester City 4,5 miljoen voor diezelfde Issa Kaboré (21).

Issa Kaboré werd door de Citizens nog een seizoen uitgeleend aan Malinwa. Vorig seizoen werd de snelle rechtsachter uitgeleend aan Troyes, een van de telgen van de City Football Group.

Kaboré, die op zijn 21ste al 27 caps voor Burkina Faso op de teller staat, ligt nog tot 2025 onder contract bij Manchester City. Toch zal hij komend seizoen alweer uitgeleend worden.

Fabrizio Romano laat weten dat City een bod van 20 miljoen van Nottingham Forest afwees, waaruit blijkt dat City echt gelooft in de Burkinees. Nog volgens Romano zou Southampton de beste papieren hebben om Kaboré tijdelijk aan boord te halen. The Saints haalden eerder deze week met Roméo Lavia een jonge Belg in huis.