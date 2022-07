Antwerp moet kern verder afslanken: "Ik zal hen dat persoonlijk vertellen, net zoals ik dat met Dessoleil en De Sart heb gedaan"

Antwerp trok met 27 veldspelers op oefenkamp in Oostenrijk. Die groep is net iets te omvangrijk om de competitie mee in te gaan. Dorian Dessoleil en Alexis De Sart kregen al te horen dat ze andere oorden mogen opzoeken, de komende dagen zal dat ook voor enkele anderen het geval zijn.

"We mikken op ongeveer 20 à 24 veldspelers. Ik moet dus keuzes maken. En daar gaan we niet te lang mee wachten, zeker omdat er waarschijnlijk ook nog aanwinsten gaan bijkomen", geeft Mark van Bommel toe in GVA.

"Ik mag dit niet te lang laten sudderen, want daar wordt niemand beter van. Ik zal dat de jongens ook persoonlijk gaan melden, zoals ik dat ook deed met De Sart en Dessoleil. Als coach moet je duidelijk en open zijn."

Ondertussen slijpt Van Bommel zijn automatismen stilaan in de ploeg. De Nederlandse T1 lijkt bij Antwerp in een 4-3-3 te zullen gaan aantreden. Radja Nainggolan solliciteerde eerder deze week in de pers al openlijk naar de positie als nummer tien. "Ik denk dat die positie wel bij Radja past", gaf Van Bommel toe. Vorig seizoen stond Il Ninja vaak lager op het middenveld, of zelfs links in een ruit.