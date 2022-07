Carl Hoefkens looft gegeerde De Ketelaere en Lang: "Noa is veel meer prof dan veel mensen denken"

Op zijn 43ste wordt Carl Hoefkens als kersvers T1 voor het eerst echt voor de leeuwen gegooid bij Club Brugge. De coach van de landskampioen had het in een uitgebreid gesprek met Het Nieuwsblad onder meer over Charles De Ketelaere en Noa Lang, die mogelijk straks vertrekken naar een grote club.

"Ik probeer vooral met hen op een losse manier te praten, ik wil weten wat er in hun hoofd omgaat. Maar in mijn ogen zitten ze in een luxepositie. Ze zijn hier allebei ongelooflijk geliefd en worden op handen gedragen", aldus Hoefkens. "Als club zullen we op het juiste moment meewerken aan een transfer, maar tot dan moeten ze zich gewoon zo goed mogelijk klaarstomen. Hetzij voor Club, hetzij voor hun nieuwe ploeg." Vooral Noa Lang gaf na de titel te kennen dat hij klaar was voor een nieuwe stap. Carl Hoefkens geeft aan dat er niets valt op te merken aan de werkethiek van de Nederlandse international van Club. "Ik ben heel tevreden over de manier waarop Noa zich op trainingskamp gedraagt. Hij is veel meer prof dan de meeste mensen denken", besluit Hoefkens.