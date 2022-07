🎥 Eupen bouwt feestje op ploegvoorstelling, ook immer stijve Storck waagt zich aan danspasjes

Zondag nodigde Eupen de supporters uit voor een ploegenvoorstelling en een handtekensessie en daar kwamen wel wat gegadigden naartoe. Verder vierde de Eupen-kern al ware het Eupen-kermis.

De spelers dansten lustig op de tonen van de muziek en ook trainer Bernd Storck kon de sfeer wel smaken. De Duitse trainer, die toch eerder bekend staat als een stijve en strenge trainer, kon het niet laten om mee te klappen op de tonen van de muziek en ging zelfs even door de knieën.

Big thanks to all of you coming to the team presentation and autograph session!#KASEupen #herzenssache #affairedecoeur pic.twitter.com/hEYBsRCCGL