Genk heeft vervanger van Thorstvedt al op het oog en deal is nakend

Kristian Thorstvedt tekent dit weekend zo goed als zeker voor het Italiaanse Sassuolo en Genk moet dus een vervanger op het middenveld zoeken. Die zoektocht was trouwens al bezig en is zo goed als afgerond. De Argentijn Nicolas Castro is op komst.

Castro speelt voor de Argentijnse topclub Newell's Old Boys. De 21-jarige middenvelder heeft een marktwaarde van 6,5 miljoen euro, maar beschikt ook over een aflopend contract. Genk zal dus een pak minder moeten betalen. Volgens Argentijnse bronnen is een deal nabij voor zo'n vier miljoen euro. Castro speelde al 51 matchen voor Old Boys en scoorde daarin 9 keer. Eintracht Frankfurt had hem ook op de radar staan, maar die kozen uiteindelijk voor Mario Götze van PSV. Hij kan de Latijns-Amerikaanse enclave bij de Limburgers nog wat uitbreiden.