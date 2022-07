Komt het nog goed tussen STVV en Christian Brüls? "Hij wil boter bij de vis en dat is zijn goed recht"

Christian Brüls heeft bij STVV nog een contract tot juni 2023, maar er zit een haar in de boter. De smaakmaker van de Limburgers stuurde zijn kat naar de oefenmatch tegen Seraing.

Voorzitter David Meekers legt bij Sporza uit wat er aan de hand is. "We hebben hem een contractverlenging aangeboden maar hij was er niet dadelijk tevreden mee. Hij vraagt, en dat is zijn goed recht, boter bij de vis. We blijven met hem spreken want het is een speler die we niet graag willen verliezen en bij ons willen houden."

Belangrijke troef

Brüls zou ook kunnen rekenen op belangstelling van Standard, maar in Sint-Truiden willen ze dus absoluut langer met hem doorgaan. "Hij is een belangrijke troef voor ons. Hij brengt heel wat creativiteit en heel wat voetbal."

Dan moeten beide partijen wel gauw terug meer naar mekaar toegroeien om tot een akkoord te komen. "We hopen dat we snel terug aan tafel kunnen gaan zitten", klinkt het.