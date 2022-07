OFFICIEEL: Portugese verdediger moet Belhocine meer opties geven bij Kortrijk

Een week voor de start van de competitie heeft KV Kortrijk een tekort aan verdedigers. Vrijdag hadden de Kerels wat dat betreft goed nieuws te melden. Joao Silva, een Portugese centrale verdediger, komt over van het Spaanse Alaves.

Joao Silva (23) is een Portugese centrale verdediger die werd opgeleid bij Braga en Sporting. In februari verkaste Silva transfervrij naar het Kroatische Istra. Alaves nam Silva op zijn beurt over, maar daar kwam de jonge verdediger niet uit de verf.

KV Kortrijk, dat met Watanabe en Radovanovic amper over twee centrale verdedigers beschikt, hapte maar wat graag toe. Silva ondertekende bij de Kerels een contract voor drie seizoenen.

KV Kortrijk opent volgend seizoen de competitie met een thuiswedstrijd tegen OH Leuven.