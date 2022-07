Clement over zijn voormalige assistent, Carl Hoefkens: "Het bewijs dat je ze zelf kan opleiden"

Philippe Clement blijft Club Brugge volgen vanuit Monaco. Hij zag hoe zijn ex-club zijn voormalige assistent, Carl Hoefkens, promoveerde tot hoofdcoach en kan daar alleen maar blij om zijn.

"Omdat dit eigenlijk al een paar jaar terug het opzet was. Om eigen mensen kansen te geven. Als je dit op die manier kan verder doen, dan kan dat een benchmark in het Belgische voetbal zijn. Het bewijs dat je ze zélf kan opleiden", zegt hij in HLN.

Clement weet ook perfect wat de sterke punten van Hoefkens zijn. ''Ik denk dat zijn grootste troef de gesprekken met de spelers zijn. En hoe hij overtuigd is van het verhaal dat ze voor ogen hebben en iedereen daarin meetrekt. Dat hij als speler en als assistent veel meegemaakt heeft, zorgt voor een houvast. Zowel binnen als buiten Club is de druk enorm. Als je nooit aan de top gewerkt hebt binnen dat soort clubs, wordt het veel moeilijker."