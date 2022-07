Deal waarschijnlijk deze week rond: AC Milan gaat Club Brugge zijn zin geven in onderhandelingen rond De Ketelaere

De Supercup van vanavond wordt waarschijnlijk de laatste match van Charles De Ketelaere in blauw-zwart shirt. Hij begint vermoedelijk op de bank en zal slechts beperkte speeltijd krijgen, want de deal met AC Milan is zo goed als rond.

De Italiaanse transferexpert Nicolo Schiro schrijft dat De Ketelaere al een persoonlijk akkoord heeft met Milan voor een loon van 2,5 miljoen per jaar. AC Milan zou ook zijn vorig bod verhogen tot 33-34 miljoen en dat is wat Club in gedachten had voor zijn toptalent. De 21-jarige middenvelder/aanvaller wil dan ook geen al te grote risico's meer lopen. Met de deal zou iedereen tevreden zijn. AC Milan weigerde immers al een grote naam als Luis Suarez omdat ze CDK wilden binnenhalen. Club krijgt zijn gewenste som en De Ketelaere zijn droomtransfer.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.