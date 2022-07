Roberto Martinez gelooft in transfer van Alderweireld: "Hij gaat niet naar Antwerpen om uit te bollen"

De defensie van de Rode Duivels voor het komende WK baart ons al even zorgen. Met Toby Alderweireld komt er nu een Rode Duivel opnieuw speelminuten vergaren in de eigen competitie.

Na een avontuurtje in de zandbak in het Midden-Oosten keert Alderweireld dus opnieuw naar Europa. Een goede zaak voor de Rode Duivels? Bondscoach Roberto Martinez is voorbal blij voor zijn verdediger: "Het is al lang een drom van hem geweest om terug te keren naar Antwerpen", reageert Martinez bij Sportweekend.

"Antwerp heeft de voorbije jaren grote stappen gezet en Toby is de perfecte man om de jonge gasten te helpen om te winnen. Toby is een echte winnaar en komt niet naar Antwerpen om uit te bollen. Ook voor de Rode Duives is het een mooie kans dat hij die uitdaging met twee handen grijpt", is de bondscoach tevreden.

Volgende week is het aan Alderweireld om zich meteen te bewijzen in de eerste competitiewedstrijd met Antwerp. The Great Old neemt het op tegen KV Mechelen.