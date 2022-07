Sven Kums hecht wel belang aan Supercup: "Veel prijzen zijn er immers niet te winnen in België"

Zondagavond strijden Club Brugge en KAA Gent om de eerste prijs van het nieuwe seizoen: de Supercup. Nou ja, prijs... Afgelopen vrijdag gaf Hein Vanhaezebrouck aan dat de trofee niet serieus wordt genomen en het daardoor meer 'De Brugse Metten' -een galawedstrijd- is.

Daar is Sven Kums het echter niet mee eens. De ervaren middenvelder hecht wel veel belang aan de Supercup. "Het is een prijs en veel prijzen zijn er niet te winnen in België, dus die wil je op je palmares zetten", vertelt Kums in De Zondag. "Ik denk niet dat een van beide ploegen de match als een voorbereidingswedstrijd zal aanpakken. Allebei willen ze winnen: voor de fans en voor het prestige."

Na een sterke remonte greep KAA Gent vorig seizoen maar nipt naast de top vier. De kern werd ondertussen behouden en met Hugo Cuypers hebben de Buffalo's er een stevig wapen bij voorin. Toch gaat Kums niet dromen. "De titel? Daar moeten we niet te snel naar kijken. We hebben twee keer op rij POI niet gehaald, he. Maar het is positief dat de groep bijna helemaal intact is gebleven. Dat maakte ik in al die jaren nog maar zelden mee", besluit Kums.