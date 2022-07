Genk-kapitein over zijn kansen vergroten bij Duivels door transfer naar buitenland: "Ik ga niet ergens tegen degradatie spelen"

Bryan Heynen wil het voorbije rotseizoen van Genk doorspoelen en de fans weer verzoenen met de ploeg. Misschien komt hij dan weer in het vizier van de bondscoach, al rekent hij daar niet te hard meer op.

De kapitein van Genk kwam eerder wel in beeld, maar ondanks sterke prestaties werd hij nog nooit opgeroepen. ''Er zijn momenten geweest dat ik in mijn ogen een selectie verdiende. Dan heb ik het over twee jaar geleden. Uiteraard besefte ik dat het niet evident was, want België was in die tijd nummer 1 en de generatie is uitzonderlijk", zegt hij in HLN. "Dus ik wist dat het moeilijk was om erbij te komen. Dat ik er het voorbije seizoen niet bij was, daar kon ik me natuurlijk bij neerleggen. Ik haalde het niveau niet."

Een transfer naar het buitenland zou misschien wel helpen. ''Ik ben niet iemand die kost wat kost naar het buitenland wil omdat het van mij verwacht wordt, zeker niet als het is om ergens tegen de degradatie te gaan voetballen. Je moet ook waarderen wat je hebt. Ik zit hier goed in Genk, in een vertrouwde omgeving. Maar ik heb altijd gezegd dat ik ervoor opensta als het voor mij een stap vooruit is én de club er beter van wordt."