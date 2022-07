OFFICIEEL: OH Leuven haalt verdediger weg bij FC Barcelona

OH Leuven ronde zijn 9de inkomende transfer af vandaag. Een Argentijns talent dat overkomt van FC Barcelona.

De 20-jarige Santi Ramos Mingo tekende vandaag een contract van drie seizoenen met optie bij OH Leuven. De jonge Argentijnse centrale verdediger komt over van de opleidingsploeg van FC Barcelona. Waar hij in totaal 35 keer in actie voor kwam.

Coach Marc Brys is enthousiast over de nieuwste aanwinst: “Santi Mingo Ramos Mingo is een jonge getalenteerde linksvoetige centrale verdediger die zijn opleiding bij twee grote clubs genoot. Hij beschikt over een profiel dat we nog niet hadden in onze kern en kan op termijn nog doorgroeien.”