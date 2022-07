Conference League: na heenwedstrijd nog geen duidelijkheid over opponent Anderlecht

Voor heel wat Euroepese clubs is het seizoen al begonnen me de kwalificatiewedstrijden voor de Europese bekers. Ook Antwerp begon op de nationale feestdag al aan het voetbalseizoen.

In die tweede ronde van de Conference League zitten maar weinig ploegen die de Belgische voetbalfan zullen interesseren, buiten Antwerp natuurlijk. De fans van Anderlecht zullen echter een wedstrijd tussen een Armeense en een Estse ploeg nauwlettend in de gaten gehouden hebben op één van hun voetbalapps. De winnaar van het duel tussen Ararat Armenia en Paide Linnameeskond komt namelijk uit tegen Paars-Wit in de volgende ronde.

De club uit Jerevan ontving Paide en slaagde er niet in om met een zege naar de terugwedstrijd in Estland te trekken want de wedstrijd eindigde zoals hij begon met 0-0. Een kleine verrassing want Ararat was favoriet.

Beide ploegen zouden voor Anderlecht geen probleem mogen vormen voor Anderlecht maar een vlucht naar Estland is wel zo'n twee uur korter als eentje richting Armenië. Bovendien kosten de last-minute vluchten voor de die-hardfans een hele smak geld momenteel.