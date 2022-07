Debat van de week: wie wordt kampioen? (en dit is uw mening over de degradanten)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we eens naar de mogelijke degradanten uit de Jupiler Pro League, gezien het een heel interessant seizoen wordt met drie degradanten. Welke drie ploegen ziet u rechtstreeks dalen naar 1B of de Challenger Pro League? De strijd zou wel eens intens kunnen worden. Seraing lijkt een vogel voor de kat, net als KAS Eupen. Voor de derde degradant zou het wel eens spannender kunnen worden. Zulte Waregem krijgt heel wat stemmen, maar ook Oostende en heel wat andere ploegen kregen toch een serieus percentage achter hun naam. Kampioen Deze week zoeken we het aan de andere kant van het klassement. Wie ziet u namelijk kampioen worden? Club Brugge voor het zoveelste jaar op rij, of toch een kaper op de kust? Antwerp, Gent, Anderlecht of nog een verrassing? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie wordt kampioen? Club Brugge 40% Anderlecht 18% Gent 10% Genk 6% Antwerp 16% Union 2% Standard 2% Nog een andere ploeg (laat in reacties weten wie!) 6%