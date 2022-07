Eerste wedstrijd van het seizoen en Vanhaezebrouck moet in de tribune ernaar kijken: "Ik hoop dat er iets veranderd is bij de arbitrage"

AA Gent trekt morgen naar Luik om zijn eerste competitiematch te spelen. Hein Vanhaezebrouck mag echter niet in de dug out plaatsnemen ten gevolge van zijn schorsing die hij vorig seizoen opliep.

Vanhaezebrouck had toen kritiek op de beslissingen van de ref en op scheidsrechtersbaas Layec. "Ik zal er door mijn schorsing niet bij zijn tegen Standard. Ik kan leven met mijn straf, maar het zou zonde zijn als we een nieuw seizoen ingaan en er niets veranderd is. De grijze zones in de arbitrage moeten eruit", zei hij op zijn persconferentie.

"Wat voor mij belangrijk is, wordt er anders iets gedaan? Vorig jaar was er veel commentaar op het misfunctioneren van de leiding van het Referee Department. Ik heb dat aangekaart maar mijn vraag is nu: is er iets veranderd? Zullen er effectief tijdens de eerste tien minuten al cameramensen zitten op de zestienmetercamera? Zal de voetbalbond beslissingen nemen i.v.m. het Referee Department?”

“Voorlopig zie ik niet veel veranderen. Dat is voor mij veel belangrijker. Als je in België initiatief neemt om iets aan te kaarten, wat de meesten beamen, moet je daarvoor bestraft worden. Daar kan ik mee leven, maar het zou zonde zijn, mocht er niets veranderen."

Gent wil voor het eerst in jaren zijn openingsmatch eens winnen. “De openingsmatch is altijd speciaal. In 2014 speelden we op Cercle een draak van een match. Zo erg dat de aanwezigen er nog voor vergoed zouden moeten worden. Maar op het einde waren we wel kampioen.”