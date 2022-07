Carl Hoefkens opgetogen met komst Nielsen en kijkt uit naar opener tegen Racing Genk: "We zijn nog aan het voorbereiden, maar we willen elke match winnen"

Club Brugge ontvangt zondagmiddag Racing Genk op de eerste speeldag van de nieuwe competitie. Voor Carl Hoefkens wordt het zijn vuurdoop in de Jupiler Pro League. "We zijn nog aan het voorbereiden, maar dit is absoluut geen voorbereiding meer: wij willen elke match winnen."

Vorige week werd de transfer van Casper Nielsen eindelijk afgerond. Het spreekt voor zich dat Carl Hoefkens in de wolken is met de Deense middenvelder, al heeft hij naar eigen zeggen de transfersoap niet van nabij gevolgd. "Ik heb al vaker gezegd dat ik enkel bezig ben met de spelers die in de kern zitten, de juiste details kende ik dus niet. Uiteraard interesseerde hij ons ongelooflijk, dus ik ben zeer blij dat hij hier is."

"Casper heeft heel vlot aangepikt en heeft zich op korte tijd geïntegreerd. Op welke positie ik hem wil uitspelen? Hij heeft de kwaliteiten om op verschillende posities te spelen", bleef Hoefkens op de oppervlakte.

Vorige week pakte Club Brugge de Supercup tegen KAA Gent. Vooral in de openingsfase drukte blauw-zwart het gaspedaal stevig in. "De eerste dertig minuten serveerden we het voetbal dat we willen brengen. Verzorgd voetbal met veel diepgang en veel druk op de tegenstander. Op fysiek vlak kregen we het daarna iets moeilijker, daar hebben we deze week dan ook de nadruk op gelegd", aldus Hoefkens.

Racing Genk moet dan ook het kind van de rekening worden. "Genk heeft heel veel kwaliteiten, dat bleek ook vorig jaar al. Ik schat Wouter Vrancken ook erg hoog in als coach. Onze internationals zijn nog maar drie weken aan het trainen, dus ja: we zijn nog aan het voorbereiden. Maar ik besef dat het absoluut geen voorbereiding meer is: wij willen elke match winnen", besluit de T1 van Club Brugge.