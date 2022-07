Knoop doorgehakt: Anderlecht stopt gesprekken met Burnley, Verbruggen blijft

De transfer van Bart Verbruggen naar Burnley is helemaal van de baan. De club heeft de onderhandelingen afgebroken en de doelman zelf heeft beslist om dit seizoen bij paars-wit te blijven.

Anderlecht en Burnley zaten te ver van elkaar om tot een akkoord te komen. De Brusselaars vroegen rond de tien miljoen euro voor hun talentvolle doelman, terwijl Burnley ergens rond de vijf miljoen bleef hangen. Uiteindelijk is gisteren de stekker uit de onderhandelingen getrokken.

Deze morgen had Felice Mazzu ook nog een gesprek met zijn reservedoelman en die bevestigde dat hij niet meer wil vertrekken. "Dat heeft hij me gezegd. Hij is heel blij dat hij kan blijven en wij natuurlijk ook", aldus Mazzu.

In de wandelgangen klinkt het ook dat Verbruggen garanties had gekregen dat hij bij Burnley eerste keeper zou worden, maar dat was blijkbaar niet helemaal zeker. Daarom zou hij zelf een seizoen in 1B verkiezen en volgend seizoen zou Anderlecht helemaal zijn kaart trekken.