Transfernieuws en Transfergeruchten 27/07: Mertens - Morata - Ito - Dessoleil - Werner - Radovanović - Radovanović - Mingueza

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 27/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mertens - Morata - Ito - Dessoleil - Werner - Radovanović - Radovanović - Mingueza

Club Brugge mikt op een tweede versterking van FC Barcelona

Ferran Jutgla versterkte Club Brugge deze zomer. Hij kwam over van het beloftenteam van FC Barcelona. (Lees meer)

KV Kortrijk anticipeert op vertrek van Radovanovic en shopt bij Antwerp

KV Kortrijk versterkt zich met een zevende aanwinst voor dit seizoen in de Jupiler Pro League. (Lees meer)

Aleksandar Radovanovic kan naar Polen nadat hij zijn vertrekwens bij KV Kortrijk duidelijk heeft gemaakt

Aleksandar Radovanovic heeft op sociale media duidelijk zijn vertrekwens uitgesproken. Mogelijk is er een oplossing in Polen voor hem. (Lees meer)

Paul Gheysens ontkent interesse in Dries Mertens: "Mertens is een goeie voet­baller, een goeie mens, maar op dit ­moment staat hij bij ons niet op de ­radar."

Antwerp heeft zich al aardig versterkt, maar wil het daar niet bij laten. Al lijkt de transfervrije Dries Mertens niet een van de opties te zijn. (Lees meer)

Juventus richt zijn pijlen op Timo Werner van Chelsea nu een deal met Atlético Madrid niet rondgeraakt

Al twee seizoenen speelt Alvaro Morata op uitleenbasis bij Juventus. Zij willen hem graag houden, maar het water lijkt diep tussen beide clubs. Daarom richt Juventus nu zijn pijlen op een voormalige concurrent van Romelu Lukaku. (Lees meer)

Junya Ito en Racing Genk kunnen bijna de champagne ontkurken want Stade Reims wil de Japanse aanvaller

Junya Ito is al een aantal jaren één van de smaakmakers bij Racing Genk. Dit is in Frankrijk niet onopgemerkt gebleven. (Lees meer)