Transfernieuws en Transfergeruchten 28/07: Ronaldo - De Ketelaere - Bauer - Selemani

Waar rook is, vuur is... De fans van Atlético Madrid nemen de geruchten dat Cristiano Ronaldo hun kant zou opkomen heel serieus. En de Portugese superster is er niet welkom, dat maakten ze nu wel heel duidelijk. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Ronaldo - De Ketelaere - Bauer - Selemani

Faïz Selemani moet meetrainen met de beloften van KV Kortrijk

Wat gaat er gebeuren met Faïz Selemani? De aanvaller vertegenwoordigt enkele miljoenen voor KV Kortrijk en wil een transfer. De club had een akkoord met Genk, maar Selemani zelf kwam niet tot een overeenkomst. Intussen is hij naar de B-kern gestuurd. (Lees meer)

Robert Bauer wil STVV verlaten en weigerde te trainen

Je hebt net het probleem rond Christian Brüls opgelost of er biedt zich al een andere onwillige speler aan. Of biedt zich net niet aan, want STVV-verdediger Robert Bauer stuurde dinsdag zijn kat naar de training omdat hij mentaal niet klaar was en een transfer wil. (Lees meer)