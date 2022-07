STVV zit weeral met een probleem: sterkhouder weigert nog te trainen omdat hij naar Midden-Oosten wil (maar bod is belachelijk laag)

Je hebt net het probleem rond Christian Brüls opgelost of er biedt zich al een andere onwillige speler aan. Of biedt zich net niet aan, want STVV-verdediger Robert Bauer stuurde dinsdag zijn kat naar de training omdat hij mentaal niet klaar was en een transfer wil.

De Duitse sterkhouder van de Kanaries kon naar eigen zeggen vorige winter al een lucratieve transfer maken, maar STVV weigerde toen. Nu is er een nieuw - voor hem riante - aanbieding van Saudi-Arabië en die trein wil Bauer volgens HBvL niet laten lopen. Maar STVV is niet van plan mee te werken omdat het bod dat ze binnenkregen belachelijk laag was. Volgens de krant gaat het om 100.000 euro. Bauer haalt nu aan dat het gaat om familiale redenen en niet om geld. Zijn Tanzaniaanse echtgenote is opgegroeid in het Midden-Oosten en wil dichter bij haar familie zijn. Bauer vindt wel dat hij afspraken maakte over een transfer en wil niet meer trainen. Dinsdag stuurde hij zijn kat omdat hij zich mentaal niet klaar voelt. STVV wou eerder al zijn contract verlengen, maar volgens de club waren zijn eisen veel te hoog.