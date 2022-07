Zulte Waregem haalt creatieve middenvelder binnen, die zijn jeugdopleiding nog bij Real Madrid kreeg

Zulte Waregem heeft een nieuwe middenvelder beet. Het gaat om Dani Ramirez, een 30-jarige Spanjaard die overkomt van het Poolse Lech Poznan.

Ramirez kreeg zijn jeugdopleiding bij Real Madrid vooraleer hij via verschillende kleinere ploegen in lagere afdelingen in 2020 bij het Poolse Lech Poznan terecht kwam. Daar was hij in 93 wedstrijden goed voor 17 goals en 20 assists.

Hij heeft zijn medische tests al afgelegd en hij komt transfervrij over nadat hij zijn contract bij Lech Poznan liet verbreken. Bij Essevee tekent hij een contract voor drie seizoenen.

Met het nakend vertrek van Jean-Luc Dompé hebben de West-Vlamingen sowieso wat meer creativiteit nodig. Ramirez kan ook op de linker- en rechterflank uit de voeten. Hij moet de nieuwe foerier van Gano en Vossen worden.