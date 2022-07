'Bayern München hakt knoop door over toekomst van Joshua Zirkzee'

De jonge aanvaller van de Duitse club kreeg van Julian Nagelsmann te horen wat de plannen met hem zijn.

Het was al eventjes uitkijken wat Joshua Zirkzee van toekomst had bij Bayern München. De Nederlander kreeg nu te horen dat hij niet in de plannen past en mag vertrekken, zo schrijft Kicker.

Zirkzee werd vorig seizoen verhuurd aan Anderlecht en maakte daar de nodige indruk. Met het vertrek van Lewandowski naar Barcelona leek een mogelijkheid op speelminuten er te komen, maar Nagelsmann besliste daar anders over.

De vraagprijs voor Zirkzee zou om en bij de 10 miljoen euro zijn. Een transfer naar Nederland behoort tot de mogelijkheden. PSV, Feyenoord en Ajax leken geïnteresseerd, maar omdat de eerste twee al opties hebben lijkt Ajax de enige mogelijkheid. Ook uit het buitenland is er de nodige interesse, vooral uit Engeland.