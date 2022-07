Eindelijk is het zover: De Ketelaere trekt naar AC Milan en voor deze som ging Club Brugge dan toch overstag

Dé transfersoap van deze zomer? Ongetwijfeld die van Charles De Ketelaere en AC Milan. Maar na maandenlange onderhandelingen zou er nu toch een deal zijn.

Transfergoeroe Sacha Tavolieri meldt het en ook de Italiaanse sportkrant La Gazzetta deelt op de socials dat AC Milan en Club Brugge een deal hebben voor de transfer van Charles De Ketelaere.

Het was al even duidelijk dat De Ketelaere naar AC Milan of Leeds United zou trekken. Die laatste bood financieel meer maar die eerste bood De Ketelaere dan weer op sportief vlak veel meer met een Champions League-seizoen in zicht. Eerder deze week kwam Paolo Maldini naar België om de youngster van Club Brugge naar Milaan te halen en dat heeft uiteindelijk toch zijn vruchten afgeworpen.

AC Milan zou volgens La Gazzetta 32 miljoen euro betalen voor CDK en er zou nog zo'n 3 miljoen euro aan bonussen kunnen bijkomen. Binnen enkele dagen legt De Ketelaere zijn medische testen af bij Milan waarna de deal officieel afgerond kan zijn.