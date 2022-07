Mazzu geeft fitheidupdate van zijn kern: "Fabio heeft nog wat fysieke achterstand"

Felice Mazzu heeft bijna de beschikking over zijn volledige kern. Volgende week keren de meeste geblesseerde jongens terug. Net op tijd voor de Europese verplaatsing. Al is het nog niet zeker of Sergio Gomez dat gaat halen.

Gomez heeft de trainingen gisteren hervat. "Maar vandaag heeft hij zijn eerste volledige collectieve training kunnen afwerken", aldus Felice Mazzu. "Hij zal wel nog enkele dagen nodig hebben. Of er geen risico is op herval? Dat is er altijd, maar de medische staf heeft goed met hem gewerkt. Er zijn natuurlijk geen zekerheden. Of hij Europees al mee kan doen? Ik heb daar nog geen plan voor. Eerst de match tegen Cercle."

Ook Marco Kana zal nog niet in de selectie voor de match tegen de Vereniging zitten. "Hij heeft wat last gehad van kleine blessures en is nog niet 100 procent."

Over Kana gesproken... Mazzu ziet in hem ook een mogelijke stand in voor de defensie. "Ja, ik maak me geen zorgen over mijn verdediging. Marco kan daar inderdaad spelen en we hebben nog Killian (Sardella) en Noah (Sadiki), die daar in de voorbereiding ook speelde. En dan kan ik ook nog terugvallen op de beloftenploeg."

Fabio Silva hoeft zaterdag ook nog niet aan de aftrap verwacht te worden. "Fabio is met een fysieke achterstand aangekomen en zal nog wat tijd nodig hebben om dat weg te werken. Hij heeft niet de hele voorbereiding kunnen meedoen."