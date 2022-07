Karel Geraerts onder de indruk van nieuwe Union-spits

Gustaf Nilsson is de nieuwe spits van Union. Trainer Karel Geraerts heeft in Het Nieuwsblad al lof voor zijn nieuwe spits.

Union kan tegen Charleroi voor de 1e keer een beroep doen op hun nieuwe spits Gustaf Nilsson. Trainer Karel Geraerts liet Het Nieuwsblad weten dat hij volledig fit is. Eerder deze week speelde Nilsson namelijk nog een wedstrijd voor zijn vorige club.

Geraerts is tevreden over zijn nieuwe spits. Hij vindt Nilsson vrij compleet. Ook kan hij gemakkelijk de diepte in. Geraerts vindt ook dat Nilsson open en positief is. Ook heeft hij een goede ingesteldheid.

De Jupiler Pro League is op dit moment nog onbekend terrein voor Nillsson. Hij zal alles nog moeten ontdekken. Geraerts zal afwachten hoe Nilsson het zal doen.