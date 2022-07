'Standard gaat vol voor Schotse winger van Celtic'

Standard hield een punt over aan de eerste speeldag, na een spektakelrijk duel tegen KAA Gent. De Rouches hebben nog heel wat werk op de mercato. Vooral in de offensieve sector mogen er nog wel enkele opties bij voor Ronny Deila.

De Noorse coach was tussen 2014 en 2016 actief bij Celtic. Deila heeft er in Glasgow een breed netwerk aan overgehouden. Diverse kranten melden immers dat Standard concrete interesse toont in Mikey Johnston. De 23-jarige flankaanvaller speelde tot dusver heel zijn leven voor Celtic.

De voormalige Schotse jeugdinternational speelde in totaal 79 wedstrijden voor de hoofdmacht van Celtic, waarin hij goed was voor elf doelpunten en tien assists. Johnston ligt nog drie seizoenen onder contract bij de Schotse topclub.