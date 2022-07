Marouane Fellaini en co spelen tijdens het WK in Qatar verder in de Chinese competitie

De Chinese competitie wordt niet onderbroken tijdens het WK in Qatar. China speelt niet op het WK, maar in hun competitie zitten wel spelers die in aanmerking kunnen komen voor het WK.

De laatste speeldag van de Chinese competitie is op 18 december. Dat is dezelfde datum als de finale van het WK in Qatar. Nagenoeg alle competities worden onderbroken gedurende het eindtoernooi, maar die van China niet. Dat kan problemen geven voor sommige spelers. Het zou kunnen dat er een aantal spelers worden opgeroepen om mee te gaan naar het WK in Qatar. De Chinese competitie begint weer op 5 augustus. De Super League werd wel tijdelijk onderbroken vanwege de deelname van China aan het kampioenschap van Oost-Azië in Japan.