Fabio Silva op zijn 16de al vergeleken met superster: "Voor extra druk heeft dat niet gezorgd"

Fabio Silva mogen we denkelijk categoriseren in het rijtje van speciale spelers die ooit in België gespeeld zullen hebben. De Portugees kent ook geen stress. Niet over zijn transfersom, niet over de verwachtingen die rond hem gecreëerd zijn.

40 miljoen? Silva haalde de schouders op: "Ik heb Wolverhampton niet gezegd dat voor mij te betalen!" De vergelijking met Cristiano Ronaldo? "Op een dag was mijn vader naar televisie aan het kijken en riep hij me: 'Luister wat die man zegt'. Het was een scout van Sporting. 'Ik heb een gast gezien die exact hetzelfde kan als Ronaldo vroeger', zei hij. Ik was amper 16 jaar, natuurlijk was ik fier", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Maar voor extra druk heeft die vergelijking niet gezorgd. Het is gewoon amazing om vergeleken te worden met de persoon die je inspireert. Iemand als Ronaldo moet een motivatie zijn voor elke speler. Als je ziet wat hij nog doet op zijn 37ste… In Manchester mogen ze dan wel zeggen dat hij ­ finished is, maar in de Cham­pions League en de Premier League heeft hij ze toch maar een paar keer gered. Het is gek hoe hard hij werkt, op en naast het veld. Iedereen moet het op zijn eigen manier doen, maar hij is sowieso een voorbeeld.”