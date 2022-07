Mike Trésor ondanks speelkansen op zijn hoede: "Heb dat al ervaren"

Mike Trésor opende de competitie met een doelpunt, al leverde dat Racing Genk wel geen overwinning op.

Op bezoek bij Club Brugge scoorde Mike Trésor. Een opsteker nadat vorig seizoen niet bepaald werd wat hij er van verwacht had. Nochtans begon Trésor met veel speelminuten onder John van den Brom, maar dat veranderde snel na een reeks van negatieve resultaten.

“Ik was er het slachtoffer van. Ook de nieuwe coach Storck zag het niet echt in mij. Niet aangenaam. Maar goed, om belangrijk te zijn voor de ploeg moet ik een aanvallende rol vervullen. Zoals vorige week, in Brugge. Vlak achter de spitsen kom ik het best tot mijn recht. Vorig seizoen stond ik meestal lager.”

Onder Vrancken speelt Trésor nu opnieuw veel, in een ander systeem. Een transfer lijkt niet meer aan de orde, als is Trésor voorzichtig. “Ik wil in eerste instantie spelen en de eerste contacten met de nieuwe trainer zijn goed. Hij schat mijn kwaliteiten goed in. Al is dat geen garantie dat ik veel zal spelen, dat heb ik vorig seizoen wel ervaren.”