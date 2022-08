Welke ploegen kunnen KAA Gent, Anderlecht en Antwerp loten in (eventuele) Europese play-offs?

Antwerp schakelde vorige week het Kosovaarse Drita niet zonder slag of stoot uit. In de derde voorronde van de Conference League neemt de Great Old het op tegen Lilleström. Ook Anderlecht begint deze week aan zijn Europees avontuur, tegen het Estse Paida Linnameeskond.

Maar ook als Antwerp en Anderlecht deze klippen omzeilen, is de groepsfase van de Conference League nog steeds geen feit. Morgen wordt in Nyon geloot voor de play-offronde (laatste voorronde). Dit zijn de mogelijke tegenstanders voor Anderlecht en KAA Gent. Anderlecht: - West Ham - Winnaar AZ-Dundee - Winnaar Young Boys-KuPS - Winnaar Molde-Kisvarda - Verliezer Fenerbahçe-Slovacko Antwerp: - Fiorentina - Winnaar Brondby-Basel - Winnaar Breidablik-Basaksehir - Winnaar APOEL-Kyzylzhar KAA Gent Ook KAA Gent gaat morgen de trommel in, weliswaar voor de play-offronde van de Europa League. Wint de bekerwinnaar deze dubbele confrontatie, dan spelen de Buffalo's minstens nog zes wedstrijden in de Europa League. Zoniet wacht de groepsfase van de Conference League. Dit zijn de potentiële tegenstanders in de laatste voorronde: - Winnaar Slovan Liberec-Olympiakos - Winnaar Helsinki-Maribor - Winnaar Dudelange-Malmö - Winnaar Zürich-Linfield - Winnaar Shkupi-Shamrock Rovers - Winnaar AEK Larnaca-Partizan Belgrado - Winnaar Fenerbahçe-Slovacko