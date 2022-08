Cercle Brugge kan beloftenkapitein aan boord houden: "Kijk uit naar volwassenenvoetbal"

Cercle Brugge heeft verdediger Jef Vandemaele kunnen overtuigen om bij de club te blijven en volgend seizoen in Tweede Nationale het jeugdige Cercle te leiden.

Jef Vandemaele, 21 jaar, is een linksvoetige centrale verdediger die al 6 jaar voor Cercle voetbalt. Cercle Brugge en Vandemaele vonden een akkoord waarbij hij komend seizoen mee zal uitkomen in de Tweede Nationalereeks met de U23 ploeg van Cercle Brugge.

“Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging", zegt de verdediger, die ook al bij de A-kern meetrainde. "Met ons jeugdig elftal gaan we ons ook proberen tonen. Dat zal uiteraard nieuw zijn en ook wel aftasten in het begin, want we zijn gewoon om in een U21-competitie te voetballen. Nu wordt dat volwassenenvoetbal. Het is moeilijk om te zeggen hoe het exact zal lopen maar we hebben er alvast super veel zin in!”